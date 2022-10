Allarme furti alle pendici di Monte Tezio: i residenti fanno la guardia da soli, ma chiedono aiuto alle autorità

Allarme furti a Monte Tezio, i cittadini si organizzano, ma chiedono anche il sostengo delle istituzioni.

Negli ultimi giorni ci sono stati frequenti furti e tentativi di effrazione, ci scrivono alcuni lettori e residenti nella zona residenziale di Compresso, alle pendici di Monte Tezio.

Nel corso della serata appena trascorsa, ad esempio, un cittadino ha trovato la recinzione della propria abitazione tutta tagliata e piegata. Segno che qualcuno si è introdotto nella proprietà privata.

Per il momento grazie alla collaborazione di tutti abitanti della zona, proseguono i residenti, si è riusciti a limitare i danni e impedire nuovi furti, attraverso una attenta vigilanza di quartiere, ma c’è timore e apprensione.

L’impegno dei cittadini è fondamentale per aumentare la sicurezza, come ha recentemente affermato anche il questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ricordando che segnalare una macchina, una targa, un via vai di persone sconosciute o sospette, può fare la differenza.