Ladri scatenati a Casaglia, raffica di colpi anche con i proprietari in casa

Casaglia presa di mira dai ladri con diverse segnalazioni di tentativi di accesso nelle villette e in alcuni appartamenti in condominio e diversi furti compiuti.

Dal racconto dei cittadini esasperati emerge che i reati vengono tentati e compiuti tra le 18 e le 19.30 (orario in cui i proprietari sono ancora al lavoro o stanno rientrando, magari fermandosi a fare spesa ed è già buio) e in qualche caso con i proprietari all'interno dell'abitazione che non si sono resi conto di nulla se non quando sono entrati nelle camere visitate dai ladri e hanno visto tutto a soqquadro. In altri casi il rumore ha insospettito i proprietari che hanno intravisto i ladri in fuga e scoperto i danni alle porte e finestre.

In un un’altro caso, invece, la telecamera di video sorveglianza posta all’interno della villetta, ha potuto riprendere i movimenti del ladruncolo che coperto da una mascherina chirurgica mentre si aggira cercando tra i cassetti e i mobiletti.

In un’altra villetta due individui, sempre con cappellini e mascherine, nel tentativo di forzare una serranda verticale, utilizzando un piede di porco, hanno fatto scattare l’allarme e sono dovuti fuggire lasciando lo strumento di metallo a terra incastrato nella serranda.