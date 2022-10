Furti, i ladri arrivano all'ora della messa: allarme a Collestrada

Hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno. Poco importa che fosse ancora giorno, che l'abitazione fosse nel cuore di un nucleo residenziale dove in molti avrebbero potuto notare un'auto "sconosciuta" arrivare.

I ladri sono entrati in azione sabato pomeriggio, quando i proprietari di casa erano fuori. Orario di messa del sabato pomeriggio. Hanno scavalcato muretto e inferiate di recinzione e sono entrati in casa. Mettendo insieme quello che hanno potuto trovare di prezioso o facilmente rivendibile e come sono arrivati se ne sono andati.

C'è chi parla di un'utilitaria di colore chiaro, una vettura piuttosto anonima che non avrebbe dovuto attirare troppo l'attenzione di distratti osservatori. Un accorgimento che, al momento, sembra essersi rivelato efficace. Possibile che i ladri di Collestrada siano i responsabili di altri furti nella zona e non solo. Nei giorni scorsi un allarme simile era arrivato da Balanzano.