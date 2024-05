Furti e razzie ai danni di bar e tabaccherie, in quattro presi poco prima della fuga all'estero

Furti e razzie ai danni di bar e tabaccherie, la Polizia di Stato di Perugia ha fermato quattro albanesi di età compresa tra i 39 e i 24 anni, per i reati di furto aggravato in concorso e tentato furto in concorso.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile sono iniziate a febbraio, quando due degli indagati, dopo aver forzato la saracinesca di una tabaccheria di Bastia Umbra, si erano introdotti all'interno asportando gratta e vinci e 7.000 euro in contanti. La visione dei filmati di videosorveglianza di cui era dotato l'esercizio commerciale e gli ulteriori accertamenti svolti subito dopo i fatti, consentivano al personale della Squadra Mobile di Perugia di risalire all'identità di due cittadini albanesi.

Dagli ulteriori approfondimenti investigativi emergevano indizi tali da far ritenere che i due, unitamente ad altri due connazionali, erano coinvolti - quali esecutori materiali - in altri 9 episodi delittuosi analoghi, commessi ai danni sempre di tabaccherie ed esercizi commerciali a Perugia (episodi del 10 marzo, 24 aprile, 19 e 20 maggio); Porto San Giorgio (episodio del 26 marzo); Gubbio (episodi del 14 e 27 aprile); Cortona (episodio del 3 maggio, nella forma del tentativo) e Fabriano (episodio del 18 maggio).

I quattro soggetti, ognuno con compiti ben definiti di cui uno con incarico di "palo" dopo aver individuato attraverso sopralluoghi le tabaccherie da derubare, di notte -utilizzando quasi sempre strumenti da scasso - si sarebbero introdotti al loro interno asportando gratta e vinci, tabacchi, sigarette elettroniche e contanti. Il valore complessivo dei beni sottratti ammonta a 82.804 euro.

Sulla base degli elementi acquisiti, identificati compiutamente gli indagati - allo stato tutti senza fissa dimora e gravati da precedenti di polizia - considerato che dalle indagini era emersa la volontà dei quattro di lasciare il territorio italiano e al fine di evitare il pericolo di fuga, si è ritenuto necessario emettere un decreto di fermo, immediatamente eseguito dal personale della Squadra Mobile della Questura di Perugia.

I quattro, rintracciati presso una struttura ricettiva di Perugia, sono stati sottoposti anche a perquisizione personale e domiciliare con esito positivo; all'interno della camera, i poliziotti hanno rinvenuto 1.500 euro in contanti, telefoni cellulari e altro materiale utilizzato per la commissione dei reati, oggetti poi sottoposti a sequestro.