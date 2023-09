Razzie nei supermercati, condannati per i furti si salvano con la prescrizione

Condannati per furto aggravato, si salvano in Cassazione per intervenuta prescrizione.

I due imputati, un uomo e una donna, sono stati condannati, con conferma della sentenza in appello a Perugia, a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa in quanto ritenuti responsabili di furto aggravato dopo una razzia in un supermercato, dove erano stati asportati profumi, alimenti e bottiglie di bevande alcoliche.

I due imputati hanno fatto ricorso per Cassazione sostenendo due motivi di riforma della condanna: il primo per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; il secondo per un errore sull’identità fisica dell’imputata, indicata come nata a novembre del 1969, nello stesso mese, ma del 1965. La prima sarebbe una donna con ridotte capacità di intendere e volere, mentre la seconda sarebbe la vera imputata.

I giudici di Cassazione hanno studiato il fascicolo e poi pronunciato una sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.