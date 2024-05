Saccheggia i supermercati con la moglie e la suocera: preso dopo due evasioni

Evade due volte in Italie e in Romania, ma viene ripreso in Germania e sarà estradato per scontare quattro anni e tre mesi di reclusione. L'uomo, un rumeno di 26 anni, era già evaso dalla sua abitazione in Italia nel 2022. Individuato in Romania, nel giugno 2023, perché colpito da mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia per fatti commessi nel nostro territorio perugino. Una volta messo a disposizione della polizia rumena, dopo poco meno di un anno è riuscito, in attesa dell’estradizione in Italia, a sfuggire ai controlli della polizia romena, ma nei giorni scorsi è stato fermato in Germania.

In Germania è stato nuovamente fermato grazie all’attività investigativa del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, unitamente a Sirene Germania ed all’ufficio SDI della Procura Generale di Perugia, che sono riusciti ad individuare ancora una volta e monitorare gli spostamenti del latitante. Il ricercato è stato individuato dalla polizia tedesca lungo l’autostrada Motorway A3, a Passau, in Baviera.

L’uomo è accusato in Italia di furto aggravato in concorso, lesioni personali volontarie aggravate, e nel luglio 2022 era evaso dall’abitazione situata nel pescarese dove era in affidamento al servizio sociale concesso dal Tribunale di Sorveglianza L’Aquila.

Il rumeno si era infatti reso responsabile nel nostro territorio di vari furti e rapine in diverse città, tra cui Collestrada a Perugia, ai danni di un noto supermercato, insieme alla moglie e alla suocera.

All’epoca, il ventiseienne era stato rintracciato nonostante utilizzasse false generalità. In particolare, dal controllo dei movimenti della moglie fu accertato che lo stesso era stato sottoposto a controlli di polizia sia in Austria che in Romania e quindi, individuato il domicilio, era stato fermato.

Il latitante è ora in attesa di essere estradato in Italia dove dovrà espiare una pena di quattro anni e tre mesi di reclusione.