Furti e rapine in serie, arrestato e rinchiuso in carcere

Furti e rapine, rinchiuso in carcere. I carabinieri di Foligno hanno eseguito il provvedimento di esecuzione pena, emesso dal Tribunale di Spoleto nei confronti di un 42enne italiano condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.600 euro. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Spoleto.

Nel 2014, ricostruiscono i carabinieri, l'uomo si è introdotto nel cortile di un’abitazione, ha spaccato il finestrino di un’auto, rubato una borsa ed è scappato a bordo di uno scooter. Nello stesso anno ha provato a rubare una lavatrice in un garage: il proprietario lo ha scoperto e lui lo ha aggredito.

E ancora. Nel settembre del 2015 il 42enne ha rubato il portafogli della titolare di una lavanderia a Foligno con dentro 290 euro in contanti. Il portafogli fu ritrovato in zona Borroni.

Ora è in carcere per scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione.