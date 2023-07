Spaccio di droga e furti in abitazione, sgominata la banda che ha imperversato in Umbria e Toscana

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Perugia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di cinque cittadini stranieri.

L'indagine è iniziata dalla segnalazione di uno strano via vai in un appartamento di Olmo di Perugia occupato da un cittadino albanese da anni residente Perugia, dalla compagna rumena e dal fratello, dove si svolgeva l'attività di spaccio di droga.

Nel corso delle attività di monitoraggio e controllo veniva fermato e arrestato un albanese trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina; successivamente i militari accedevano all'interno dell'abitazione dove venivano rinvenuti 8 chilogrammi di marijuana.

Ulteriori approfondimenti investigativi consentivano di acquisire elementi che individuavano l'albanese domiciliato ad Olmo come presumibilmente collegato ad un gruppo di connazionali dediti a furti in appartamento.

L'uomo in particolare avrebbe avuto il compito di reperire vetture da utilizzare in occasione dei.furti, individuare le abitazioni presso le quali collocare i soggetti che avrebbero dovuto partecipare alle attività illecite e accompagnarli nei pressi delle abitazioni da svaligiare.

Le indagini hanno permesso di accertare la responsabilità degli indagati in ben 19 furti consumati e 6 tentati commessi sia in Umbria che in Toscana, nelle province di Arezzo, Firenze e Pisa, tra il mese di agosto e novembre 2022.

I furti, compiuti nel tardo pomeriggio dei giorni infrasettimanali, venivano sempre eseguiti da due persone che operavano calzando scaldacollo e cappelli per evitare di essere riconosciuti ed effettuavano l'effrazione di porte e finestre per introdursi nelle abitazioni.

Le case da svaligiare venivano scelte per l'assenza dei proprietari e senza uno studio preventivo, preferendo quelle non protette da sistemi da difesa attiva o passiva.

Per le indagini sono state molto utili le immagini acquisite dalle telecamere di sicurezza pubbliche e private poste nei pressi delle abitazioni colpite; l'analisi dei filmati e i riscontri investigativi eseguiti dai militari dell'Arma hanno consentito sia di far luce su una continuativa attività di spaccio nonché su una molteplicità di reati predatori.

I furti subivano uno stop a novembre scorso con l'arresto di alcuni appartenenti al gruppo dopo un furto a Bastia Umbra.

Le perquisizioni permettevano il recupero della refurtiva proveniente da diverse "visite" ad abitazioni dell'hinterland perugino ed il sequestro di oltre mezzo chilogrammo di cocaina.

L'ordinanza cautelare ha riguardato 5 soggetti di cui: uno è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere; due sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari; uno è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nella regione Umbria; uno è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione in caserma congiunta all'obbligo di dimora nel comune di Perugia. Al momento sono attivamente ricercati in Italia e in Albania due soggetti allo stato non ancora rintracciati.