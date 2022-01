Gubbio: i cittadini segnalano persone sospette, controlli e accertamenti dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno attuato un vasto servizio di controllo del territorio dopo alcuni episodi di furti in abitazione che avevano creato disagio e preoccupazione tra i cittadini, nonostante nel 2021 si sia registrato un calo del 34% dei furti in casa rispetto al 2020.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 62 veicoli e identificate 118 persone, di cui 4 segnalate in atteggiamento sospetto dai cittadini al 112 e sul conto delle quali sono stati svolti successivi accertamenti approfonditi.

Nel contempo, continua la quotidiana attività di verifica del rispetto della normativa in materia Covid sia da parte degli esercizi pubblici, 56 controllati, sia da parte degli utenti per quanto attiene l’obbligo di uso della mascherina e del “green pass”, che non ha fatto emergere irregolarità.