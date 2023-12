Fermata una giovanissima sospettata di avvicinare gli anziani per derubarli con la tecnica dell'abbraccio

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno predisposto un vasto servizio di controllo del territorio, di persone e mezzi in transito negli abitati di Umbertide e Pietralunga.

Nel corso delle attività sono state circa 55 le autovetture controllate, oltre 75 le persone identificate, e 7 le sanzioni amministrative elevate al codice della strada. Sono stati altresì controllati anche locali pubblici e gli avventori al momento presenti.

Chiesto un foglio di via obbligatorio nei confronti di una ventenne di origini polacche residente a Corciano, con numerosi precedenti di polizia, di cui da tempo era stata segnalata la presenza nel territorio del comune di Umbertide dove avrebbe avvicinato diversi anziani per mettere in atto furti con la tecnica dell'abbraccio.