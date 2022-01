Perugia, allarme ladri: furti nelle case nella zona di via dei Filosofi

Scatta l'allarme ladri a Perugia. Segnalati diversi furti nelle abitazioni della zona di via dei Filosofi. L'associazione di quartiere, Filosi...amo, lancia l'allerta via WhatsApp: "In questi giorni si stanno susseguendo uan serie di furti nelle case del nostro quartiere - si legge nel messaggio - ad opera di veri professionisti che entrano dalle finestre arrampicandosi in maniera acrobatica e di ragazze e ragazzi di giovane età che si intrufolano con qualsiasi scusa nelle scale dei palazzi e cercano di aprire le porte dove le serrature risultano più vulnerabili".