Furti al supermercato, denunciato per due colpi a Olmo e a Prepo

Ruba generi alimentari al supermercato e fugge senza pagare dopo una colluttazione con il vigilante. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno denunciato un italiano di 24 anni, domiciliato a Perugia, con numerosi precedenti di polizia per il furto a Olmo di generi alimentari non di prima necessità, per un valore di circa 90 euro.

Fermato dal personale di vigilanza dopo aver superato le casse senza pagare i beni, questi, in un primo momento collaborativo, ha aggredito l’addetto antitaccheggio al fine di guadagnare la fuga, riuscendo ad avere la meglio dopo una colluttazione con il vigilante.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che, dopo averne acquisito la descrizione, hanno avviato le ricerche, riuscendo a individuarlo dopo circa un’ora nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge.

Sottoposto a perquisizione personale sul posto, il soggetto è stato trovato in possesso di generi alimentari verosimilmente provento del furto al supermercato e pertanto è stato accompagnato in caserma.

La refurtiva è stata riconosciuta dal responsabile dell’esercizio commerciale, a cui è stata restituita, per cui l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di rapina.

Il medesimo individuo, solo due giorni fa, si era reso responsabile di un furto con le stesse modalità all’interno di un altro supermercato, questa volta in zona Prepo. Nella circostanza, era stato fermato dal personale addetto alla vigilanza dopo aver superato le casse con generi alimentari non di prima necessità per un valore di circa 115 euro.