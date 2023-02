Il finto poliziotto torna a colpire: "Mi sono separato da poco, mi presta 20 euro?"

Si finge poliziotto in difficoltà perché separato dalla moglie e senza casa, oppure con il bancomat bloccato, ma ha necessità di prendere i soldi per un biglietto per andare al funerale di un parente nel sud Italia. Se non è un poliziotto, a volte è un avvocato o un militare, sempre con una difficoltà improvvisa a cui fare fronte.

L’uomo, un 36enne già denunciato due volte, è tornato in azione, questa volte nella zona di via Cortonese e in via Centova. Diverse le segnalazioni di persone avvicinata dell’uomo che chiedeva 20 euro, perché si era appena divorziato dalla moglie ed era rimasto senza nulla.

Segnalato, però, anche dopo essersi intrufolato negli spogliatoi del personale del Conad dietro la Questura e del supermercato Oasi vicino alla scuola “Capitini”. Da dove sono spariti portafogli e borse, poi ritrovate vuote dietro gli uffici del distributore in via Cortonese.

Affisse sui pali della zona sono comparse anche delle foto, stile “wanted” del far west, con l’immagine dell’uomo e l’avviso di fare attenzione.