Razzie nelle auto in sosta, in due sotto processo per quindici furti di soldi, documenti e bancomat

Due viterbesi di 44 e 38 anni, difesi dall’avvocato Diego Florio, sono finiti davanti al giudice del Tribunale di Perugia con l’accusa di aver compiuto una serie furti nelle auto in sosta.

I due imputati sono accusati di aver compiuto, tra il gennaio e l’aprile del 2019, di avere forzato 15 autovetture e rubato all’interno dell’abitacolo. Nella prima auto forzata sono stati portati via una carta d’identità e una patente di guida. Il secondo furto non ha portato bottino “per la mancanza di oggetti di valore all’interno”. Il terzo colpo è andato male per la presenza di persone. Il quarto colpo ha fruttato un paio di occhiali da sole e un cavetto di ricarica per cellulare.

Il quinto colpo ha portato nelle tasche dei due imputati 20 euro in contanti, un bancomat, una carta d’identità e una patente di guida. In quello successivo si sono impossessati di una carta d’identità, una patente di guida, una tessera sanitaria, un bancomat, un libretto degli assegni e una carta di credito. Nel settimo furto i due imputati si sono impossessati di una “borsa da viaggio contenente, fra l’altro, monili e documentazione varia”.

L’ottavo colpo si è rivelato ricco: una carta d’identità, una partente di guida, due bancomat, 170 euro in contanti e due telefoni cellulare. Il furto successivo ha portato al possesso illecito di un borsello in pelle con 40 euro dentro, una patente di guida e una carta di credito. Nel furto successivo sono stati portati via documenti di vario genere custoditi in una borsa.

Altro furto, questa volta di un computer portatile e una macchina fotografica. In quello successivo non hanno trovato nulla nell’abitacolo e nel tredicesimo colpo un bancomat e documenti personali. Il penultimo colpo ha fruttato un metro professionale del valore di 10 euro. All’ultimo colpo non hanno preso nulla, ma sono stati identificati e denunciati.

Ai due imputati è contestata l’aggravante della rottura del finestrino dell’auto, oppure l’effrazione del lunotto o la rottura del blocchetto di apertura della portiera della vettura “in sosta in luogo accessibile e non custodita”.