Furti a raffica nel quartiere: l’assessore alla sicurezza Luca Merli ha incontrato Michele Chiuini, presidente di Elce Viva

L’assessore alla sicurezza Luca Merli ha incontrato Michele Chiuini, presidente di Elce Viva, in merito ai numerosi furti verificatisi nel quartiere.

In relazione al servizio sulla lettera circolare di Chiuini ai soci di Elce Viva, in cui si faceva il punto sulle numerose criticità del quartiere dell’Elce, ricevo dall’Assessore alla sicurezza Luca Merli un messaggio che il mittente mi autorizza a rendere pubblico.

Lo faccio per completezza d’informazione e onestà nei confronti dell’interessato e di chi legge.

Luca Merli fa riferimento a un incontro col presidente di Elce Viva. E agli impegni assunti in quel colloquio.

Mi scrive: “Ho già incontrato, mercoledì scorso, Chiuini con il quale ho avuto una lunga conversazione. Ho chiesto di fornirmi dettagli sui furti, verificatisi a più riprese nel quartiere”.

“Ho immediatamente contattato le forze di polizia chiedendo passaggi frequenti nelle zone interessate, in particolare nelle fasce orarie indicate. Mi si dà riscontro della circostanza che ciò avviene puntualmente dalla sera stessa del giorno in cui abbiamo tenuto l’incontro”.

“Il presidente Chiuini mi ha riferito che i residenti hanno una chat nella quale ho dato la mia disponibilità ad essere inserito. Aggiungendo di essere pronto a fissare un incontro per spiegare il funzionamento efficace della stessa”.

“Ho inoltre fornito il numero del mio cellulare privato, invitando a chiamarmi in qualsiasi momento e a qualsiasi ora”.

“Ho spiegato il concetto della ‘sicurezza partecipata’ costituta da tanti piccoli gesti di buona convivenza e di osservazione dei comportamenti nel quartiere: notare un cancellino del vicino aperto, una macchina sospetta, persone con comportamenti anomali, tali da indurre ad allertare le forze di polizia”.

“Chiuini mi ha riferito che lui stesso e famiglia hanno subito un furto, pur disponendo di telecamere. Mi sono sincerato che avessero sporto denuncia e consegnato le immagini”.

“Conoscendo bene il quartiere, per averci abitato 30 anni, ho dato precise indicazioni alle forze di polizia su alcune caratteristiche delle vie e su alcune zone particolarmente critiche”.

Questo è quanto dovevamo ai nostri lettori.