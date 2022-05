"Furbetti" della sosta con permesso invalidi: due multati a Perugia

Sono in atto in questi giorni una serie di controlli, da parte del personale della Polizia locale di Perugia, sul corretto utilizzo dei permessi per invalidi.

Proprio nell’ambito di tale operazione, nel corso della giornata di giovedì 12 maggio, gli agenti della polizia locale hanno individuato in piazza Italia, nel centro storico, due automobilisti che avevano lasciato in sosta il veicolo esponendo ed utilizzando i rispettivi permessi per disabili senza avere a bordo gli intestatari delle autorizzazioni.

Nel primo caso il permesso era intestato alla moglie deceduta del soggetto sottoposto a controllo, mentre nel secondo caso era registrato a nome della fidanzata non presente.

I conducenti, per l’effetto, sono stati sanzionati per la violazione dell’articolo 188 del Codice della Strada con una multa da 168 euro ciascuno e con la sanzione accessoria della detrazione di 6 punti dalla patente oltre al ritiro del permesso.