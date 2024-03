Perugia abbraccia per l'ultima volta Pierluigi, morto a 17 anni mentre andava a scuola

L'ultimo abbraccio a Pierluigi Pescatori, il 17enne travolto e ucciso mentre attraversava la strada per andare a scuola. Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 marzo, ci sarà il funerale del ragazzo. La cerimonia si terrà alle 15 nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia.

Il ragazzo è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni disperate. I medici del Santa Maria della Misericordia hanno tentato in ogni modo di salvarlo.

Tutta l'Umbria è in lutto.

"Colpiti dal dramma che ha sconvolto la famiglia distrutta da un dolore indicibile, la comunità scolastica dell’istituto Volta, l’intera città - scrive la Provincia di Perugia - l'amministrazione si unisce all’immenso sconforto per la giovanissima vita spezzata in una giornata di routine rovinata da un incidente che ha rubato i sogni di un diciassettenne". E ancora: "Questo dramma ha colpito molto la cittadinanza - è scritto ancora nella nota - perché Pierluigi è il figlio, il fratello di tutti noi, e la sua morte ha lasciato sbigottiti tutti. Vogliamo ribadire il nostro cordoglio ed esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno ai familiari, agli amici, ai compagni di scuola".

"Il presidente Nilo Arcudi e tutto il consiglio comunale di Perugia - scrive il Comune di Perugia - si uniscono all’unanime dolore della comunità cittadina per la scomparsa dello studente 17enne, vittima di un incidente stradale in via San Galigano. L’alunno dell’istituto Volta, mentre si recava a scuola, è stato travolto nell’attraversare la strada da un furgone che transita proprio in quel momento. Dopo il ricovero in ospedale, dove è giunto in codice rosso, il giovane è spirato per le gravi ferite riportate nello scontro col mezzo". E ancora: "Esprimiamo vivo e profondo cordoglio per questa tragedia che colpisce la famiglia del ragazzo, ma che tocca profondamente l’anima dell’intera città. Quando avvengono fatti così gravi e drammatici non possiamo che fermarci a riflettere e vogliamo stringerci con forza intorno ai genitori dello studente, ai suoi familiari ed agli amici in questo momento di estremo dolore".