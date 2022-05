L'ultimo saluto nella Chiesa di Corso Garibaldi: addio a Sandro, mitico fondatore di OMNIA BAR

Si è spento sabato scorso all’età di 83 anni Alessandro Avellini, per tutti Sandro, fondatore della storica OMNIA BAR di Perugia che sin dalla fine degli anni ’50 ha contribuito alla nascita e crescita dei più importanti locali e caffè storici di Perugia. Con le prime installazioni di macchine per caffè espresso e a seguire con le realizzazioni e forniture di arredi e attrezzature per tutto il mondo dell’ospitalità nella nostra regione e non solo. Attività ancora oggi con la guida dei figli Andrea e Francesco opera con successo nel settore con realizzazioni in Italia e all’estero sempre mantenendo i Valori e i Principi in cui lui ha sempre creduto e con ha fondato l’azienda. L'ultimo saluto è evvenuto Chiesa di Sant’Agostino zona Corso Garibaldi.