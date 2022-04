Perugia in lutto: l'ultimo saluto a Maria, morta a 17 anni

Perugia dice addio a Maria Elia, la 17enne morta il 27 marzo all'ospedale Santa Maria della Misericordia. A Ponte San Giovanni si sono svolti i funerali. Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto alla studentessa dell’Istituto “Cavour-Marconi-Pascal” di Piscille. Presenta anche l’assessore Luca Merli, a nome del sindaco Andrea Romizi e di tutta l’amministrazione comunale di Perugia. L’assessore, spiega una nota di Palazzo dei Priori, "ha espresso vicinanza e affetto ai genitori e agli altri familiari colpiti da un dramma che sta generando una viva commozione nella comunità locale".

La ragazza è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia nella giornata di sabato; poi domenica la notizia del decesso a seguito dell’aggravamento delle sue condizioni.

Il 31 marzo è stata svolta l'autopsia. Escluso il covid come causa per la morte (il tampone a cui era stata sottoposta al triage del pronto soccorso era negativo), a spiegare l'improvvisa morte di Maria Elia, 17enne di Balanzano, potrebbe essere una polmonite fulminante o un batterio. Per chiarirlo ulteriormente sarà necessario attendere l'esito degli esami istologici sui campioni prelevati durante l'autopsia. La Procura della Repubblica di Perugia, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, ha affidato l'incarico a Donatella Fedeli, mentre per la famiglia, assistita dall'avvocato Antonio Cozza, sono stati nominati Carmine Gallo e Andrea Fornari.

Maria è andata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia sabato nel primo pomeriggio. Aveva febbre e mal di gola, poi ha iniziato ad accusare problemi respiratori. Nell'arco di poche ore, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e in maniera irreversibile. Tanto da finire in terapia intensiva nell'arco di poco tempo. Ma i tentativi non sono riusciti a scongiurarne la morte.

L'Azienda ospedaliera ha ripercorso le drammatiche 36 ore dall'arrivo alla morte della 17enne, spiegando di aver verficato l'iter diagnostico a cui la giovanissima paziente è stata sottoposta