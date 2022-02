IL RICORDO Perugia saluta per l'ultima volta il dottor Sergio Cecconi. Il Cardinale: "Stava per aprire un ambulatorio ove prestare gratuitamente consulenze e cure".

L'ultimo saluto di Perugia e dei perugini al medico Cecconi, deceduto dopo un terribile incidente stradale a Ripa a pochi passi dalla sua abitazione, è stato dato nel pomeriggio di oggi nella cattedrale di San Lorenzo, il 4 febbraio pomeriggio. Cecconi è stato per lunghi anni chirurgo ortopedico della Clinica Lami e sostenitore di opere socio-caritative della Chiesa locale. Il ricordo è stato affidato, nell'omelia, dal Cardinale Gualtiere Bassetti che si è soffertm

"Questa morte drammatica e assurda ha commosso l’intera città di Perugia. Il dottor Cecconi, stimato chirurgo ortopedico, lavorava da tanti anni presso la Clinica Lami, una delle più note della nostra città, afferente alle arcidiocesi di Camerino e di Perugia-Città della Pieve. Un uomo sobrio, sempre composto, dal cuore ricco di umanità e di dedizione al prossimo. Lo si vedeva nel suo operare serio e professionale; lo si capiva dal suo senso di altruismo. Si impegnava non solo nei suoi doveri lavorativi, ma anche molto oltre, nelle attività socio-caritative, specialmente nei riguardi delle case di accoglienza della Caritas, in particolar modo quella di Casalina alla quale era molto legato. Mi aveva confidato che era suo desiderio aprire un ambulatorio ove prestare gratuitamente consulenze e cure. Con lui la nostra città perde un professionista affidabile e un uomo di grande valore. Si è parlato tanto, in questi ultimi due anni, dei medici, che sono tornati alla ribalta per come hanno saputo custodire la comunità, insieme a tutto il personale ospedaliero. Questo si può senz’altro affermare del medico Sergio Cecconi, di cui in tanti abbiamo sperimentato le cure e la premura".