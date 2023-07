Maltempo, decine di interventi dopo il forte temporale nella notte. Allerta gialla per la giornata di oggi

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale nel quale si prevede, per la giornata di oggi, sabato 01/07/2023, allerta regionale codice giallo con per rischio temporali e per rischio idrogeologico su tutti i settori regionali.

Intanto è partita la conta dei danni del violento temporale, con lampi, tuoni e forti precipitazioni, ha colpito tutta la regione, in particolare Perugia e provincia, il Folignate, l’Assisano e la zona del Trasimeno, in particolare Magione e Città della Pieve. A Gubbio un fulmine ha abbattuto un albero, mentre si è aggravata la situazione in via degli Ornari a Perugia dove nei giorni scorsi era caduto un albero e dopo il temporale di ieri si contano altre piante abbattute.

Decine e decine gli intervento dei Vigili del fuoco per scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ha richiamato in servizio personale per poter gestire la situazione. Nonostante il violento temporale, però, non si segnalano situazioni gravi come per l’evento atmosferico che ha colpito la settimana scorsa la zona di Nocera Umbra, Bastia Umbra e Assisi.

Video e foto della tempesta di fulmini che si è abbattuta su Perugia ha invaso la rete e i social.

Fulmine a Castiglione del Lago, foto inviata dal lettore Giorgio Brusconi.