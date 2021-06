Gira con forbici da potatura in città, fermato e denunciato dalla Polizia

Una volante della Questura, durante un servizio di controllo del territorio, ha fermato una persona in via Mentana che alla vista degli agenti aveva cercato di fuggire.

L'uomo non ha voluto dare spiegazioni del suo comportamento e non avendo documenti da mostrare per la sua identificazione è stato perquisito e addosso aveva delle forbici da potatura.

Condotto in Questura per l’identificazione a mezzo dei rilievi foto-dattiloscopici, lo stesso è risultato un cittadino tunisino del ’95 con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti.

L'uomo è stato denunciato per possesso di oggetti atti allo scasso e le forbici sequestrate.