Fuga di gas e piccola esplosione in una casa di Ripabianca di Deruta. È successo nella serata di venerdì 19 aprile. Il piccolo, 6 anni, è stato portato al Santa Maria della Misericordia di Perugia con delle ustioni. I medici hanno disposto il trasferimento e il ricovero al Meyer di Firenze. Non è in pericolo di vita. Soccorsi anche la mamma e il papà.