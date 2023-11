Paura nella notte a Ponte San Giovanni per una fuga di gas in condominio

I Vigili del fuoco sono intervenuti in un condominio di Ponte San Giovanni, nella zona di via Catanelli, per una fuga di gas da un appartamento al primo piano di una palazzina.

Dal sopralluogo dei Vigili, che sono entrati nell’appartamento forzando il portone in quanto il proprietario non era in casa, sembrerebbe che la fuga sia dipesa dalla mancata corretta chiusura delle manopole del piano cottura e dal mancato funzionamento delle valvole di sicurezza che non hanno interrotto il flusso del gas.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco chiamati, intorno alle 22.30 di ieri sera, dai condomini ha scongiurato il pericolo di scoppio, essendosi il gas propagato sino al quarto piano dell’immobile.

Il forte odore di gas, al primo piano non si respirava e ai piani superiori l’aria era satura di gas.

I Vigili del fuoco sono stati molto veloci nell’intervento, entrando in casa e chiudendo le valvole del gas, per poi arieggiare i locali.