Litiga con il vicino e finisce nei guai per lo schioppo del bisnonno non denunciato

Litiga con il vicino, arriva la Polizia e trova un fucile senza matricola e mai denunciato alla Questura: “È un ricordo del bisnonno, mai usato per paura che esplodesse”.

L’uomo, difeso dall’avvocato Riccardo Rossi, ha presentato ricorso contro la decisione di Prefettura e Questura di revoca della licenza di tiro sportivo e di ritiro cautelare delle armi, a seguito di una lite con il vicino di casa.

Durante l’esecuzione del ritiro cautelare d’arma, nello stesso armadio in cui erano custodite le armi, i poliziotti hanno trovato una doppietta senza marca, modello e matricola. L’uomo dichiarava di aver ricevuto il fucile come eredità da parte del bisnonno e non aveva mai denunciato il possesso, tanto meno aveva mai provato ad utilizzare la doppietta, per il serio rischio che esplodesse.

Alla base del ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria il fatto che tra i due vicini si sarebbe trattato di un banale litigio, con lesioni lievi dovute ad un colpo inferto con una torcia elettrica, e subito aggiustato in maniera consensuale, senza querele; mentre il fucile era praticamente un vecchio schioppo da tenere sul camino come ornamento, inutilizzato da molti anni e conservato solo per affetto, “visto che c’era il rischio che esplodesse in mano”. Prima dell’udienza davanti al Tar, inoltre, l’uomo aveva depositato la vecchia denuncia fatta dal bisnonno ai Carabinieri.

I giudici amministrativi, però, hanno rigettato il ricorso, riconoscendo la correttezza dell’agire di Prefettura e Questura, in quanto la lite, per quanto composta, non assicura sulla corretta gestione delle armi da parte del ricorrente, così come la mancata denuncia dello schioppo del bisnonno non depone a suo favore.