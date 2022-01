Arma non denunciata in casa, nei guai una coppia di Marsciano

I Carabinieri di Bettona sono intervenuti in un'abitazione di Marsciano per un perquisizione in cerca di un'arma non denunciata.

I militari hanno rinvenenuto un fucile da caccia il cui possesso non sarebbe mai stato dichiarato secondo quanto previsto dal Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza.

Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno permesso anche di appurare che i detentori dell’arma non sarebbero in possesso di licenza di caccia o di tiro sportivo.

Per questo è scattata la denuncia a carico di un uomo e di una donna per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di arma da sparo.