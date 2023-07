Bonifico sul suo conto personale con la carta di credito di una donna : sotto processo per truffa

Un uomo è accusato di frode informatica per avere sottratto i codici della carta di credito di una signora e avere prelevato denaro.

La Procura di Perugia contesta all’imputato, difeso dall’avvocato Massimo Brazzi, i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, l’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e la truffa “perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si introduceva abusivamente nel sistema informatico relativo alla carta di credito” di una donna, collegata al conto corrente della stessa e “al fin di trarne profitto, utilizzava la predetta carta di credito inducendo in errore il sistema in ordine all’identità e legittimazione dell’autore delle transazioni, operando un bonifico di 4mila euro” sul proprio conto corrente procurandosi così un ingiusto profitto.

Nel corso dell’udienza di oggi davanti al giudice del Tribunale penale è stato sentito un teste di polizia giudiziaria che ha confermato la denuncia a carico dell’imputato, ma solo per l’utilizzo indebito della carta di credito, ma non per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica.