Coronavirus, vende mascherine Ffp2 fasulle a un commerciante: processata per truffa

Vende mascherine Ffp2 fasulle nel pieno della prima ondata della pandemia da Covid-19 e finisce sotto processo per frode in commercio.

L’imputata, una ecuadoriana di 35 anni difesa dall’avvocato Gaetano Figoli, è accusata di avere, in qualità di legale rappresentante di una società di prodotti per la salute, consegnato a un commerciante perugino “447 mascherine Ffp2 diverse per qualità da quelle pattuite, poiché erano prive di valido certificato, di marchio CE e non ne era stata autorizzata dall’Inail la produzione in deroga”.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 23 aprile del 2020. Il commerciante si è costituito parte civile tramite l’avvocato Ilaria Iannucci.