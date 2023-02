Propone polizze assicurative inesistenti e intasca i soldi dai clienti: broker sotto processo

Polizze assicurative finte per incassare i soldi dei clienti. Un uomo è finito sotto processo con l’accusa di truffa e appropriazione indebita per aver intascato quasi 1.500 euro dai clienti per polizze inesistenti.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è accusato di avere “quale sub-agente” di un’assicurazione, “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti” formato “preventivi di polizze assicurative che non venivano emesse, o nel formare false polizze”, appropriandosi “delle somme versategli” dai clienti “a titolo di pagamenti per coperture assicurative, inducendo in errore circa l’effettiva validità delle polizze sottoscritte”.

Nel capo d’accusa vengono elencate le vittime: c’è chi ha versato 240 euro a copertura degli infortuni del conducente, chi 175 e chi 165 sempre per assicurare il conducente, chi ha versato 55 euro e chi ne ha dati all’uomo 199 per la copertura assicurativa dell’automobile; oppure chi ha dato 700,50 euro per la copertura incendio, furto e responsabilità civile per l’attività commerciale.

La Procura di Perugia contesta anche l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera.

L’agenzia si è costituita parte civile con l’avvocato Vantaggi.