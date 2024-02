Falsifica lo stato di famiglia per pagare meno il premio dell'assicurazione: a processo

Un 54enne campano, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito sotto processo a Perugia per frode assicurativa per aver falsificato documenti per pagare meno l'assicurazione dell'auto.

Secondo l’accusa l’imputato “al fine di procurarsi un ingiusto profitto” avrebbe stipulato con un’assicurazione di Bastia Umbra “un contratto di assicurazione” per un’autovettura di sua proprietà “producendo a tal fine un falso certificato di Stato di famiglia, nel quale risultava inserito nel nucleo familiare” di una persona che non aveva nulla a che fare con lui. Questo falso certificato sarebbe stato accompagnato dalla “copia di un attestato di rischio” emesso dalla compagnia assicurativa a nome della persona intestataria del certificato di stato di famiglia falsificato. Questo per far risultare una classe di rischio di appartenenza migliore e pagare meno l’assicurazione.

Secondo la Procura di Perugia, infatti, così facendo l’imputato avrebbe ottenuto un ingiusto vantaggio economico pari a 2.362,97 euro, “consistito nel risparmio di spesa del premio annuo”.

All’imputato è contestata anche la falsità materiale del “certificato di stato di famiglia nel quale risultava inserito nel nucleo familiare” di una terza persona, quando in realtà apparteneva ad altro nucleo.

L’assicurazione si è costituita parte civile tramite l’avvocato Maria Grazia Affatato.