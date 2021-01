Frana nella notte sulla Flaminia, chiusa la strada e intervento dei Vigili del fuoco

Frana nella notte blocca la strada statale 3 “Via Flaminia”. Traffico interrotto in entrambe le direzioni, quindi, nel territorio comunale di Narni, in provincia di Terni, dal chilometro 82,500 al chilometro 84,600.

Le squadre Anas sono intervenute subito sul posto per la chiusura del tratto e la gestione della viabilità. Sono in corso, anche con i tecnici del comune e i Vigili del Fuoco, le prime verifiche tecniche sul versante franato, per programmare gli interventi di messa in sicurezza e consentire il prima possibile il ripristino della circolazione

Il traffico viene deviato temporaneamente su viabilità comunale o provinciale. I percorsi alternativi vengono indicati in loco da apposita segnaletica.