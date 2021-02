Frana un costone del Monte Motola, sparita sotto il fango la fonte di Puzzolano

La fonte di Puzzolano, nel territorio di Monteleone di Spoleto, è sparita sotto una frana a Monte Motola-Prati le Pampane. Un costone fangoso si è staccato ed ha coperto la Fonte di Puzzolano e cancellato la strada.

La strada Madannadelle Grazie-Terargo è stata chiusa temporaneamente al traffico di tutti i mezzi.

La frana è l'ultimo degli smottamenti verificatisi in Valnerina dopo le persistenti condizioni meteorologiche avverse, le nevicate e le continue piogge di questo ultimo mese. Il costone della montagna di Motola è smottato per circa mezzo chilometro trascinando il manto terroso verso valle.

"Purtroppo è stata distrutta la strada e il bell’abbeveratoio restaurato dal Consorzio la fonte di Puzzolano – ha detto Marisa Angelini sindaco di Monteleone di Spoleto - ad uso del bestiame e dei passanti amanti delle passeggiate in montagna. Questi avvenimenti sono sempre più frequenti dovuti all’abbandono delle montagne e dal cambiamento del clima. I carabinieri Forestali ed il vigile sono intervenuti sul posto per la verifica dello stato di fatto, gli operai del comune hanno provveduto a chiudere i passi d’accesso per evitare possibili pericoli fino a quando la frana non sarà stabilizzata e non si potrà verificare completamente la situazione".