Il maltempo semina danni. Vigili del fuoco in azione nella notte tra il 17 e il 18 gennaio a Cascia, nella frazione di Poggio Primocaso, per una frana che ha invaso la strada per Piè La Villa. Il tratto è chiuso. Dopo quattro ore di lavoro i vigili del fuoco hanno aperto un varco per i mezzi di soccorsi.