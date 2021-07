Massi sulla strada, chiuso il traffico sulla provinciale 471 tra Caso e Gavelli nel comune di Sant’Anatolia di Narco

E' stata chiusa la strada provinciale 471 tra le località Caso e Gavelli nel comune di Sant’Anatolia di Narco dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza dei versanti rocciosi.

Nella serata di ieri si è verificata una caduta di massi sul piano stradale, richiedendo un intervento di ripristino attualmente in corso. la strada rimarrà chiusa oggi e domani.

Dalla serata di domani la strada sarà riaperta con le modalità già in vigore: dal lunedì al venerdì apertura a senso unico alternato dalle ore 13:00 alle ore 14:30 e dalle ore 17:30 alle ore 8:30 del giorno successivo; nei giorni festivi e prefestivi apertura per l’intera giornata. Per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate il transito è invece vietato con deviazione sui percorsi alternativi già in vigore per tutti i veicoli negli orari di chiusura.