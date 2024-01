Fotomontaggi porno nel pc e in rete, ma sono fatti così male che il giudice lo assolve

Il fotomontaggio era fatto male e sarebbe impossibile pensare che quelle immagini siano vere.

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza di assoluzione a carico di un imputato accusato di aver inviato a parenti e amici delle foto in cui appariva la ex fidanzata nuda o in situazioni sessualmente esplicite. Le immagini, però, sarebbero state realizzate con un fotomontaggio del volto della donna su corpi di modelle nude o in fotogrammi di film pornografici.

Per i giudici di appello “in materia di pornografia virtuale, va esclusa la rilevanza penale di immagini ritoccate in maniera grossolana e di qualità tale da non far apparire come vere situazioni non reali”.

Per i giudici il dolo di diffusione “non può essere provato dalla mera operazione di upload in assenza di altri elementi indicativi di una effettiva volontà di divulgazione delle immagini pedopornografiche”.