Fotocopie illegali, vende libri universitari a prezzi stracciati: sotto processo

Il mercato dei libri universitari fotocopiati non si ferma, nonostante le inchieste e i processi, anche se i tempi sono lunghi e spesso le copisterie riprendono da dove si erano fermate. E la coda di studenti alle copisterie e i tempi di attesa per ottenere interi manuali fotocopiati la dicono lunga.

Le copie illegali, in genere, sono conservate in gran parte in formato digitale, all'interno di pc e hard disk. L’hard disk è spesso collegato alla corrente attraverso un interruttore wi-fi disattivabile all’occorrenza da remoto, in modo da farlo sparire dalla rete in caso di controlli.

Poi c’è chi tiene chiusi nei cestini della raccolta carta i volumi fotocopiati, oppure in auto parcheggiate fuori dal negozio. I file su computer si chiamano con codici alfanumerici oppure sono salvati con nomi che possono depistare.

Ci sono anche studenti che si organizzano: si mettono insieme i soldi, si compra una copia e si fotocopia per tutti. Altri prendono direttamente il libro nella biblioteca universitaria o comunale e lo portano in copisteria. In media il prezzo di un volume fotocopiato è circa 1/3 del prezzo di copertina: un libro di 500 pagine che in libreria costa 80 euro, si porta a casa rilegato da un minimo di 20 a un massimo di 30 euro rivolgendosi alle copisterie.

In alcuni casi si arriva anche al processo. A finire nei guai il titolare di una copisteria del capoluogo umbro, difeso dall’avvocato Francesco Maiorca, accusato di “aver riprodotto in formato digitale 1.070 testi universitari, soggetti al diritto d’autore, fra i quali, a mero titolo esemplificativo” un volume sulle agenzie di rating (230 pagine e 20 euro di prezzo), un tomo sull’analisi chimica strumentale e tecnica (in libreria al costo di 60 euro) e un altro volume di oltre 400 pagine sulla biochimica nelle scienze motorie (prezzo in libreria 45 euro).

Centinaia di titoli pronti a essere riprodotti e spillati, magari a prezzi stracciati rispetto ad altre copisterie e con grande risparmio per gli studenti. L’elenco completo dei testi fotocopiati è stato rinvenuto, da personale della Guardia di finanza e della Siae “all’interno dell’hard disk” trovato all’interno della copisteria durante il blitz del maggio del 2016.

La Guardia di finanza aveva effettuato appostamenti e accertamenti per provare che all'interno dei locali venivano fotocopiati i testi dei libri universitari. L’udienza è stata rinviata per mancanza di un testimone.