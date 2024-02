Fotocopie illegali, non si ferma il mercato dei libri a prezzi scontati: l'ordine direttamente sui social

“Certo che compro libri fotocopiati, anzi solo quelli. Il libro vero, stampato, costa troppo e io sono uno studente fuori sede, con i soldi che non bastano mai specialmente di questi tempi in cui è aumentato tutto”.

La testimonianza di Gianni (nome di fantasia, studente a Perugia) è simile a quella di altri studenti universitari. E così abbiamo provato. “Certo che ho i libri fotocopiati. Quale ti serve? Te lo stampo al momento” ci dicono in una copisteria. Prendiamo il pacchetto (“mettilo nello zaino prima di uscire” ci dicono) e con 20 euro ci portiamo a casa due testi di psicologia o di diritto che ci sarebbero costati 40 euro l’uno.

La riproduzione di libri, a pagamento ad uso personale, è consentita fino a un massimo del 15% delle pagine, la violazione della norma comporta una sanzione pecuniaria sia per chi produce le fotocopie sia per chi le acquista.

Eppure il mercato è in continua espansione e non conosce crisi. Anzi, si evolve. Ormai non c’è più bisogno di andare in copisteria e ordinare il libro. Ci sono i canali sociale (Whatsapp, Telegram, Instagram) a cui mandare un messaggio con l’ordine: “Mi serve chimica organica … Antropologia … Diritto penale ...etc”. La risposta arriva in un attimo: “Passa a negozio domani”. Le operazioni della Guardia di finanza, a Perugia, hanno svelato un sistema che si basa sulla tecnologia: in copisteria non ci sono più i libri stampati e rilegati, ma sono conservati in un hard disk, anzi ancora meglio in un cloud, in modo da non avere fisicamente in negozio il corpo di reato, e stampati al momento.

Perché accade? Perché il diritto allo studio si scontra con il costo dell’opera di ingegno dell’autore (al quale va una piccola parte del costo di vendita del libro) e molti studenti ritengono che sia l’unico sistema per accedere ai contenuti necessari per l’apprendimento universitario. Qualcuno ha ipotizzato di rendere i libri più accessibili, magari con copie digitali a costo ridotto o l’incremento delle copie in prestito nelle biblioteche universitarie. È stato fatto, ma si è ritorto contro in quanto molte copie che si trovano in vendita illegalmente nelle copisterie sono ricavate da quelle digitali e tante riportano il timbro della biblioteca universitaria da cui sono state prese in prestito per fotocopiarle.

Quindi fotocopie nascoste nello zaino e niente scontrino. Ci abbiamo provato a chiederlo, ma il negoziante non ci ha sentito.

Un mercato che avviene, praticamente, alla luce del sole. Gli studenti lo sanno dove andare e come fare, senza pagare diritti, Siae, tasse e quant’altro. Basta fare un giro in quelle zone e trovare studenti in fila, in attesa fuori dalla copisteria. E non sono tutti lì per comperare penne, pennarelli e matite.