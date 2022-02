Fotocopie illegali per gli studenti universitari, sotto processo per gli oltre mille titoli nell'hard disk

Fotocopie illegali dei libri di testo delle varie facoltà universitarie. Un elenco conservato nel pc, con il file pronto alla stampa su ordinazione. Centinaia di titoli pronti a essere riprodotti e spillati, magari a prezzi stracciati rispetto ad altre copisterie e con grande risparmio per gli studenti.

A finire nei guai il titolare di una copisteria del capoluogo umbro, difeso dall’avvocato Francesco Maiorca, accusato di “aver riprodotto in formato digitale 1.070 testi universitari, soggetti al diritto d’autore, fra i quali, a mero titolo esemplificativo” un volume sulle agenzie di rating (230 pagine e 20 euro di prezzo), un tomo sull’analisi chimica strumentale e tecnica (in libreria al costo di 60 euro) e un altro volume di oltre 400 pagine sulla biochimica nelle scienze motorie (prezzo in libreria 45 euro).

L’elenco completo dei testi fotocopiati è stato rinvenuto, da personale della Guardia di finanza e della Siae “all’interno dell’hard disk” trovato all’interno della copisteria durante il blitz del maggio del 2016.

La Guardia di finanza aveva effettuato appostamenti e accertamenti per provare che all'interno dei locali venivano fotocopiati i testi dei libri universitari. Da ricordare che le fotocopie sono consentite dalla legge, purché non superino però il 15 % del libro.