Blitz in copisteria, Guardia di finanza a caccia delle fotocopie illegali di testi universitari

Due auto, una senza stemmi del corpo di appartenenza e una con la livrea della Guardia di finanza, giunta poco dopo. Una giornata di lavoro presso una fotocopisteria della zona universitaria di Perugia, con via via di militari che controllavano macchine fotocopiatrici e computer a caccia di fotocopie illegali.

Il giorno dopo, però, come se nulla fosse successo, la fila di studenti era sempre la stessa, se non raddoppiata. In fondo gli esami si avvicinano e i ragazzi devono studiare, magari su testi fotocopiati, che costano molto meno.

I militari hanno compiuto il blitz, del quale al momento non si conosce l’esito su eventuali sequestri di testi, fotocopiatrici o pc, giovedì scorso. La fila di studenti era, di prima mattina, già il venerdì.

Il mercato dei libri universitari fotocopiati non si ferma, nonostante le inchieste e i processi. La nuova frontiera dei libri universitari fotocopiati è quella di non detenere più nel pc in copisteria o su un server la lista dei testi scaricabili e stampabili, ma quella di farli arrivare via corriere e stamparli direttamente allo studente che li ha ordinati.

I testi si ordinano anche su Telegram e vengono anche spediti a casa, con ordinazioni anche da studenti di altri atenei.

Le copie illegali, in genere, sono conservate in gran parte in formato digitale, all'interno di pc e hard disk. L’hard disk è spesso collegato alla corrente attraverso un interruttore wi-fi disattivabile all’occorrenza da remoto, in modo da farlo sparire dalla rete in caso di controlli.

Poi c’è chi tiene chiusi nei cestini della raccolta carta i volumi fotocopiati, oppure in auto parcheggiate fuori dal negozio. I file su computer si chiamano con codici alfanumerici oppure sono salvati con nomi che possono depistare.

La legge 248/2000 sancisce che la riproduzione per uso personale di tali opere non possa superare il 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico ed è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493. Anche chi compra rischia la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a 103 euro.

Basta farsi un giro per Perugia e vedere che davanti a particolari copisterie ci sono dai 10 ai 20 ragazzi in coda, continuativamente, per ordinare o ritirare le copie.

In media il prezzo di un volume fotocopiato è circa 1/3 del prezzo di copertina: un libro di 500 pagine che in libreria costa 80 euro, si porta a casa rilegato da un minimo di 20 a un massimo di 30 euro rivolgendosi alle copisterie che operano sul mercato illegale delle copie pirata.