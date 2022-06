LA FOTO NOTIZIA | Che tristezza! In pieno centro a Perugia da due giorni un water lasciato vicino ai palazzi storici

Da alcuni giorni sui social sta girando questa foto che non rappresenta certamente un bel esempio di gestione dei rifiuti da parte di un anonimo cittadino che ha pensato bene di mettere fuori dal portone un vecchio water da smaltire. Come se fosse un normale sacco di immondizia regolamentato dalla classica raccolta differenziata per il centro storico di Perugia. Ci troviamo nella centrale via Baldeschi, ad un passo da Piazza Morlacchi. La foto è stata rilanciata dall'Impiccione - una pagina Fb molto attiva sul perugino - dove è emerso che da almeno tre giorni il water si trova sulla via in bella vista. Scrive saggiamente Gianluca Papalini: "E dire che basta scrivere un messaggio a Gesenu , gratuitamente passano per un ritiro concordato". Eh già...