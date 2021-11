FOTO NOTIZIA - Caccia grossa in via Palermo per catturare una capretta a spasso tra le auto

Una capretta a spasso per via Palermo, tra le auto e gli stalli di sosta. Con tanto di passanti impegnati a catturare l’animale per evitare che finisse sotto un’auto.

Automobilisti e passanti si sono trovati davanti agli occhi, questa mattina, lo spettacolo di una capretta che pascolava in via Palermo, davanti ad un bar, sul lato dove si trova l’Ufficio scolastico regionale e la caserma della Guardia di finanza.

Alcune persone si sono preoccupate per l’animale, che potesse finire sotto un’auto, e hanno cercato di catturare la capretta. Non riuscendo a bloccarla hanno organizzato una sorta di trappola, spingendo l’animale verso un angolo tra palazzi e rinchiudendolo tra una recinzione e una barriera organizzata al momento. In attesa del proprietario o del servizio veterinario.