Fossato, troppi contagi: scatta l'ordinanza per l'obbligo della mascherina h24 all'aperto

Nella piccola Fossato di Vico, nel giro di 48 ore, i casi di Coronavirus sono saliti a 8. Un numero uguale alla città confinante di Gualdo Tadino che ha una popolazione di 12mila abitanti in più. C'è dunque una forte preoccupazione a Fossato tanto che il sindaco ha deciso di emanare una ordinanza che obbliga su tutto il territorio comunale l'utilizzo di dispositivi di protezione durante tutto l'arco del giorno e non solo dalle 18 della sera fino alle 6 della mattina come disposto dal Governo. "I nuovi soggetti postivi - ha scritto il sindaco - sono tutti residenti nel nostro Comune, eccetto uno. Al momento sono in isolamento e in buone condizioni. I contagi sono aumentati di molto negli ultimi giorni all’interno del nostro territorio comunale. Tutti dobbiamo rispettare in modo ligio le normative e i protocolli anti COVID-19 ed evitare assembramenti anche nelle abitazioni private sia a Fossato di Vico sia negli altri Comuni. Vista la situazione è stata predisposta un’ordinanza in cui viene fatto l’obbligo della mascherina all’aperto in tutto il territorio comunale e per tutto il giorno. Inoltre è stato chiesto alle forze dell’ordine di potenziare i controlli per riscontrare il rispetto dei protocolli anti COVID-19 in tutto il Comune di Fossato di Vico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.