Tragedia nel bosco, 62enne trovato morto: inutili i soccorsi

Tragedia in montagna nel pomeriggio di domenica 27 settembre. Un biker 62enne è stato trovato morto in un'area impervia del comune di Fossato di Vico. L'allarme è scattato poco prima delle 16. La Centrale Unica Regionale del 118 (Cur) ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu) per un intervento nel Comune di Fossato di Vico, per un biker - B.C. di 62 anni, abitante del luogo - di cui si erano perse le tracce in un’area impervia.

Sul posto si sono recate tre squadre del Sasu, provenienti da Perugia, Sigillo e Foligno, composte da tecnici, operatori e sanitari nonché il personale del 118 che, giunti sul luogo hanno constatato il decesso dell’uomo. Ricevute le autorizzazioni del caso dagli inquirenti, i tecnici del Sasu hanno recuperato la salma componendola sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu e l'hanno trasportata mediante fino al mezzo funebre. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.