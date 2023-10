Forti raffiche di vento su Deruta creano Il caos: danni a case e famiglie senza luce. "Si è formata una nube ad imbuto"

"Una tromba d'aria di forte intensità ha scoperchiato alcuni tetti a Viale e S. Angelo di Celle. Ma le forte raffiche di vento hanno creato altri disagi e danni": la conferma arriva direttante dal sindaco di Deruta Toniaccini che ha effettuato un sopralluogo in contemporanea dell'intervento dei Vigili del Fuoco e dell'arrivo della Municipale. "Alcune famiglie sono senza elettricità. Ho fatto un sopralluogo per verificare di persona la situazione. Sono prontamente intervenuti i soccorsi, mettendo in sicurezza le aree interessate". Il sindaco ha confermato che non ci sono stati per fortuna feriti. La tromba d'aria si sarebbe scatenata intorno alle 14.30 di oggi.

Le testimonianze dei cittadini confermato anche la caduta di alberi e rami. Molti gli oggetti all'esterno alle case che sono volati in aria e sono finiti a decine di metri di distanza. L'esperto meteo Michele Cavallucci dello Staff Perugia Meteo ha cosi analizzato l'evento meteo che ha coinvolto Deruta grazie ad alcune foto delle nubi.

"Si può ammirare una funnel cloud, o anzi detta nube a imbuto, che è caratterizzata dalla forma simile ad un cono, come qui potete vedere anche molto allungato e anche contorto. La nube in questione è formata da goccioline d'acqua condensata, associata ad una colonna di vento in rotazione che discende dalla base di un cumulonemno, senza toccare il suolo, per fortuna, come in questo caso. Le foto sono state scattate dai nostri due lettori, all'incirca, sopra S.Martino in Colle- Deruta, con prospettiva ovest verso est, e nelle immagini è ben visibile la nube che viene anche ritorta, in alcune immagini e nel video, dai forti venti in rotazione. Ci sono state segnalate forti raffiche di vento al suolo con alcuni danni ad oggetti "mobili" e rami di alberi abbattuti dalla forza del vento, segno che la nube potrebbe aver toccato terra".