Rissa e sangue a Fontivegge, il punto sull'indagine: dimesso un ferito, l'altro resta sotto osservazione

La violenta rissa, a colpi di bottiglia, avvenuta ieri sera a Fontivegge a poche decine di metri dalla stazione ferrorivia è ancora sotto indagine e vige il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine. Si sta lavorando per risalire a tutte le persone presenti o che hanno partecipato ai violenti scontri dove sono rimasti feriti al collo, alle mani e al volto due stranieri portati in codice rosso al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia.

Si cerca di fare chiarezza, utilizzando anche la video-sorveglianza sia di Piazza del Bacio che di un noto supermercato locale, sulle dinamiche che hanno portato alla violenta aggressione dove è rimasto coinvolto anche un operatore della sicurezza di Fontivegge che sarebbe intervenuto per evitare lo scontro tra le opposte fazioni formate da cittadini stranieri. Sul versante feriti: l'ufficio stampa dell'Ospedale fa sapere che i due soggetti stati trattati dal personale medico per via di alcune ferite al volto e al collo. Uno dei due pazienti è stato già dimesso questa mattina mentre l’altro è in attesa di consulenza specialistica.