Fontivegge, sessantenne ne combina di tutti i colori: prima in un ristorante e poi picchia agente di Polizia

La scorsa notte, a seguito di chiamata al numero di emergenza, le Volanti della Questura di Perugia sono intervenuti in un ristorante ristorazione del quartiere di Fontivegge dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta, ubriaco e minaccioso. Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati dal molestatore ubriaco, ha iniziato a gridare contro agli agenti e a minacciare che, grazie alle proprie conoscenze, avrebbe fatto chiudere il ristorante in questione.

L’uomo, domiciliato in un appartamento attiguo al ristorante, si è lamentato che dal ristorante provenivano dei rumori. Un fatto che non è stato riscontrato e quindi non creduto l'uomo ha perso la poca ragione rimasta iniziando a minacciare gli agenti e poi colpendo al volto una delle forze dell'ordine intervenute nel locale. L’uomo, immediatamente immobilizzato in sicurezza, è stato identificato come un italiano classe 1959, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, violenza privata, minacce e guida in stato di ebrezza alcolica. E' stato denunciato per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.