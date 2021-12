Fontivegge, ubriaco litiga con un altro uomo e aggredisce i poliziotti: arrestato

Mattinata di caos in via del Macello. Un colombiano di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Perugia per resistenza aggravata e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sanzionato anche per ubriachezza in luogo pubblico e violazione delle normative anti covid.

L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, quando le grida di due uomini che stavano litigando hanno svegliato i residenti. I cittadini hanno chiamato la polizia che è subito intervenuta sul posto. Gli agenti hanno trovato solo uno dei due. Il 28enne, completamente ubriaco e senza mascherina, ha subito minacciato e aggredito i poliziotti.

Il 28enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per l’udienza di convalida.