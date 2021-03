Fontivegge: ubriaco semina il caos in un negozio, 36enne denunciato

L'uomo è stato denunciato per ubriachezza e per lui è stato emesso un ordine di allontanamento dalla zona

Ubriaco semina il caos in un negozio a Fontivegge. Gli agenti del Reparto Volanti sono intervenuti in via Campo di Marte per calmare un 36enne di origini nigeriane. L'uomo, regolare sul territorio nazionale, ha dei precedenti di polizia per reati contro la persona.

Dopo alcuni attimi di tensione, con il 36enne in preda ai fumi dell'alco, i poliziotti sono riusciti a calmarlo e a portarlo fuori dal negozio.

L'uomo è stato denunciato per ubriachezza e per lui è stato emesso un ordine di allontanamento dalla zona.