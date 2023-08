Fontivegge: trovato senza documenti in un'auto "rubata" e mezza distrutta

Trovato senza documenti in un'auto rubata e mezza distrutta. È successo a Fontivegge. Gli agenti del Nucleo Decoro Urbano della Polizia Locale di Perugia, hanno controllato in via Cortonese, nell’area di parcheggio sotto ai palazzi della Regione, un'auto con danni evidenti alla carrozzeria esterna. All’interno del mezzo, lato guida, è stato trovato un uomo privo di documenti identificativi. L'auto, invece, è risultata oggetto di denuncia per appropriazione indebita.

L'uomo è stato portato in Questura ed è stato identificato. Si tratta di un cittadino tunisino di 44 anni, inottemperante al decreto di espulsione del Prefetto di Perugia e all’Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato e gravato da numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Il 44enne è stato denunciato per appropriazione indebita del veicolo e per essersi trattenuto nel territorio italiano, senza giustificato motivo, contravvenendo all’Ordine del Questore di lasciare il territorio italiano. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.