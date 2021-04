Fontivegge, tre pattuglie in azione: patente ritirata per droga, multato il ribelle della mascherina

Un pattugliamento costante, che va avanti da giorni, da parte della Polizia Municipale di Perugia su tutto il quartiere di Fontivegge. Un pressing che va dalle norme anti-covid, alla prostituzione fino alla ricerca dei covi della droga e della clandestinità in certe palazzine a rischio. In azione ben tre pattuglie con il coordinamento dell'ufficiale responsabile direttamente sul posto. In 24 ore hanno individuato in luoghi di spaccio 3 clienti giunti da fuori regione e con precedenti - allontanati e sanzionati per le norme anti-covid - e ritirato la patente e sequestrato il mezzo a carico di un umbro che era giunto a Perugia per acquistare delle dosi.

Le pesanti sanzioni sono scattate quando si è rifiutato di effettuare gli accertamenti per verificare la guida sotto l’effetto di droghe. Oltre che, anche a carico della sua compagna, multe per essersi spostato senza giustificato motivo in altro comune in tempo di pandemia. Ulteriore sanzione anche per uno straniero che, nei pressi della stazione ferroviaria, e dinanzi agli agenti si è rifiutato di indossare la mascherina di protezione.